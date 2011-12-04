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    Viva Collection Hachoir à viande

    HR2727/50

    Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes

    Ce hachoir à viande haute performance Philips est équipé d'un moteur robuste, d'une vis sans fin en métal, d'une lame efficace et de grilles en inox. Un outil de nettoyage innovant simplifie l'entretien après utilisation.

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    Viva Collection Hachoir à viande

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    Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes

    Moteur haut de gamme permettant de hacher jusqu'à 2,9 kg/min

    • 600 W nominal, arrêt auto à 2 000 W
    • 2,9 kg/min
    • Noir et argent
    • 2 grosseurs, 4 accessoires
    Entonnoirs à saucisse 12 mm (fin) et 22 mm (épais)

    Entonnoirs à saucisse 12 mm (fin) et 22 mm (épais)

    Les 2 entonnoirs à saucisse de taille différente vous permettent de varier les résultats. Utilisez l'entonnoir de 12 mm pour des saucisses fines, et celui de 22 mm pour des saucisses plus grosses.

    Plateau à viande métallique

    Plateau à viande métallique

    .

    Accessoire à biscuits (Europe occidentale uniquement)

    Accessoire à biscuits (Europe occidentale uniquement)

    Accessoire à biscuits

    Système de rangement pratique des accessoires inclus

    Système de rangement pratique des accessoires inclus

    Le système de rangement pour les accessoires vous permet de garder tous les accessoires de votre hachoir à viande Philips à portée de main.

    Outil de nettoyage 2 faces innovant

    Outil de nettoyage 2 faces innovant

    L'outil de nettoyage 2 faces innovant réduit le temps de nettoyage de 50 %. Lorsque vous avez fini de hacher, fixez simplement la crépine de hachage sur l'outil de nettoyage et rincez sous le robinet. Fini le nettoyage laborieux des crépines colmatées !

    Plateau à viande avec couvercle de protection

    Plateau à viande avec couvercle de protection

    .

    Jusqu'à 2,9 kg hachés en 1 minute

    Jusqu'à 2,9 kg hachés en 1 minute

    Appareil à kebbé

    Appareil à kebbé

    Disques de hachage en inox hygiéniques (5 et 8 mm).

    Disques de hachage en inox hygiéniques (5 et 8 mm).

    Ensemble lame et vis auto-réglable

    La lame ne peut être correctement montée que sur la vis

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Fréquence
      50  Hz
      Tension
      220-240 V
      Vitesses
      1 + arrière
      Arrêt automatique
      2 000  W
      Puissance nominale
      600  W

    • Design

      Couleur
      Noir et argent

    • Accessoires inclus

      Crépine en inox
      5 mm (moyen) ; 8 mm (épais)
      Plateau de rangement des accessoires
      oui
      Accessoire cookies
      oui (Europe occidentale uniquement)
      Couteau
      oui
      Couvercle de protection du plateau à viande
      oui
      Plateau à viande
      métal
      Appareil à kebbé
      oui
      Entonnoir à saucisse
      12 mm de diamètre ; 22 mm de diamètre
      Outil de nettoyage
      Oui

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