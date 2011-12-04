Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes
Ce hachoir à viande haute performance Philips est équipé d'un moteur robuste, d'une vis sans fin en métal, d'une lame efficace et de grilles en inox. Un outil de nettoyage innovant simplifie l'entretien après utilisation.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes
Moteur haut de gamme permettant de hacher jusqu'à 2,9 kg/min
600 W nominal, arrêt auto à 2 000 W
2,9 kg/min
Noir et argent
2 grosseurs, 4 accessoires
Entonnoirs à saucisse 12 mm (fin) et 22 mm (épais)
Les 2 entonnoirs à saucisse de taille différente vous permettent de varier les résultats. Utilisez l'entonnoir de 12 mm pour des saucisses fines, et celui de 22 mm pour des saucisses plus grosses.
Plateau à viande métallique
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Accessoire à biscuits (Europe occidentale uniquement)
Accessoire à biscuits
Système de rangement pratique des accessoires inclus
Le système de rangement pour les accessoires vous permet de garder tous les accessoires de votre hachoir à viande Philips à portée de main.
Outil de nettoyage 2 faces innovant
L'outil de nettoyage 2 faces innovant réduit le temps de nettoyage de 50 %. Lorsque vous avez fini de hacher, fixez simplement la crépine de hachage sur l'outil de nettoyage et rincez sous le robinet. Fini le nettoyage laborieux des crépines colmatées !
Plateau à viande avec couvercle de protection
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Jusqu'à 2,9 kg hachés en 1 minute
Appareil à kebbé
Disques de hachage en inox hygiéniques (5 et 8 mm).
Ensemble lame et vis auto-réglable
La lame ne peut être correctement montée que sur la vis