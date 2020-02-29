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  • Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton

    Collection Daily Mixeur plongeant ProMix

    HR2531/00

    Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton

    Avec son moteur puissant et son design ergonomique unique en son genre, le nouveau mixeur plongeant Daily mixe rapidement et efficacement d'une simple pression sur un bouton, afin de vous permettre de préparer facilement des plats maison sains tous les jours.

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    Collection Daily Mixeur plongeant ProMix

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    Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton

    Profitez chaque jour de repas sains faits maison sans effort

    • Intuitif
    • Simple
    • Puissant
    Protection anti-éclaboussure

    Protection anti-éclaboussure

    Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.

    Design ergonomique

    Design ergonomique

    Le design robuste et ergonomique permet une utilisation facile et pratique.

    Technologie de mixage avancée ProMix

    Technologie de mixage avancée ProMix

    Développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart, la technologie avancée unique Philips ProMix utilise un pied de forme triangulaire pour obtenir une circulation optimale des ingrédients et des performances maximales, afin de parvenir à un mixage plus rapide et homogène.

    Système de déverrouillage à un bouton

    Système de déverrouillage à un bouton

    Fixez et détachez les accessoires correspondant aux différentes fonctions d'une simple pression sur un bouton.

    Moteur puissant de 650 W

    Le puissant moteur de 650 W assure un mixage efficace pour des plats maison quotidiens

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages prédéfinis
      N/A
      Fonctions
      mélanger
      Type de produit
      Mixeur plongeant
      Nombre de portions
      2
      Pieds antidérapants
      N/A
      Interface
      Bouton marche/arrêt unique
      Longueur du cordon
      1,2 m
      Range-cordon
      N/A
      Technologie
      Technologie ProMix
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Thermostat réglable
      Non
      Voyant d'alimentation
      Non
      Poignées isolantes
      Oui
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Non
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Matériau du bol
      Plastique PP
      Matériau de la lame
      acier inoxydable
      Rotations par minute (tr/min)
      15 000
      Sans BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Oui
      Lames amovibles
      Non
      Pile la glace
      Non
      Mixe des ingrédients chauds
      Non
      Livre de recettes
      Non
      Volume sonore (standard)
      Lc = 85 dB (A)
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      650
      Tension
      230
      Fréquence
      50
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Bol
      Accessoires associés 1
      Manuel d'utilisation
      Accessoires associés 2
      Carte de garantie

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      Non
      Indicateur de température
      Non
      Arrêt automatique de la lame
      Non
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      7,5
      Largeur du produit
      6,5
      Hauteur du produit
      38,1
      Poids du produit
      0,751
      Longueur de l'emballage
      19
      Largeur de l'emballage
      18
      Hauteur de l'emballage
      25
      Poids de l'emballage
      1,404

    • Solidité

      Boîtier
      > 75% de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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