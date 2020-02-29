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Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton
Avec son moteur puissant et son design ergonomique unique en son genre, le nouveau mixeur plongeant Daily mixe rapidement et efficacement d'une simple pression sur un bouton, afin de vous permettre de préparer facilement des plats maison sains tous les jours.Voir tous les avantages
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Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.
Le design robuste et ergonomique permet une utilisation facile et pratique.
Développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart, la technologie avancée unique Philips ProMix utilise un pied de forme triangulaire pour obtenir une circulation optimale des ingrédients et des performances maximales, afin de parvenir à un mixage plus rapide et homogène.
Fixez et détachez les accessoires correspondant aux différentes fonctions d'une simple pression sur un bouton.
Le puissant moteur de 650 W assure un mixage efficace pour des plats maison quotidiens
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Solidité
Pays d'origine
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