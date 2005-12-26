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    Balance de cuisine

    HR2385/00

    Pesage précis

    Cette balance de cuisine à alimentation sur pile possède diverses fonctions telles que l'arrêt automatique. Elle permet de peser des ingrédients jusqu'à 5 kg au gramme près.

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    Balance de cuisine

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    Pesage précis

    • 5 kg
    • 1 g

    Fonction de réinitialisation/tare pour une pesée individuelle de chaque ingrédient

    Fonction de réinitialisation/tare pour une pesée individuelle de chaque ingrédient

    Arrêt automatique pour économie d'énergie

    Arrêt automatique pour économie d'énergie.

    Sauvegarde du dernier poids mesuré

    Sauvegarde du dernier poids mesuré.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 pile 9 V  W
      Capacité
      5  kg
      Résolution
      1  g

    • Design

      Couleur
      Blanc avec touches de vert
      Matériau
      Plastique ABS

    • Caractéristiques générales

      Sauvegarde de la mémoire
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Fonction de réinitialisation/tare
      Oui

    Badge-D2C

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