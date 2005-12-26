HR2385/00
Pesage précis
Cette balance de cuisine à alimentation sur pile possède diverses fonctions telles que l'arrêt automatique. Elle permet de peser des ingrédients jusqu'à 5 kg au gramme près.Voir tous les avantages
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Fonction de réinitialisation/tare pour une pesée individuelle de chaque ingrédient
Arrêt automatique pour économie d'énergie.
Sauvegarde du dernier poids mesuré.
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
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