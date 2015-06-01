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Arrêté
HR2161/40
Une variété de plats frais tous les jours
Ce blender Philips est le partenaire idéal pour une alimentation variée au quotidien. Il vous permet de préparer des jus de fruits frais, des soupes maison ou de délicieux milk-shakes. Avec sa puissance de 600 W, ses différentes vitesses et son moulin, il offre une multitude de possibilités.
600 W
Bol en plastique 2 l
avec moulin
Fonction Pulse, bouton glace pilée
Utilisez l'accessoire moulin pour moudre en quelques secondes des ingrédients humides et secs tels que des grains de café, des herbes séchées, du piment et du poivre.
Bol en plastique renforcé pour éviter les cassures.
Lames robustes et acérées pour piler et mixer parfaitement.