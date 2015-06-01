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  • Une variété de plats frais tous les jours
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Arrêté

Viva CollectionBlender

HR2161/40

Une variété de plats frais tous les jours

Ce blender Philips est le partenaire idéal pour une alimentation variée au quotidien. Il vous permet de préparer des jus de fruits frais, des soupes maison ou de délicieux milk-shakes. Avec sa puissance de 600 W, ses différentes vitesses et son moulin, il offre une multitude de possibilités.

Voir tous les avantages

Pour de délicieux smoothies, des soupes exquises et des jus sains

Une variété de plats frais tous les jours

  • 600 W

  • Bol en plastique 2 l

  • avec moulin

  • Fonction Pulse, bouton glace pilée

Le moulin moud les ingrédients secs ou humides pour des résultats toujours parfaits

Le moulin moud les ingrédients secs ou humides pour des résultats toujours parfaits

Utilisez l'accessoire moulin pour moudre en quelques secondes des ingrédients humides et secs tels que des grains de café, des herbes séchées, du piment et du poivre.

Bol résistant aux chocs

Bol résistant aux chocs

Bol en plastique renforcé pour éviter les cassures.

Lames dentelées, robustes et acérées

Lames dentelées, robustes et acérées

Lames robustes et acérées pour piler et mixer parfaitement.

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