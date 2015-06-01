Une variété de plats frais tous les jours

Ce blender Philips est le partenaire idéal pour une alimentation variée au quotidien. Il vous permet de préparer des jus de fruits frais, des soupes maison ou de délicieux milk-shakes. Avec sa puissance de 600 W, ses différentes vitesses et son moulin, il offre une multitude de possibilités.