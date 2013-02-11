HR2114/05
Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations
Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et 5 lames dentelées disposées en étoile, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.
Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.
Utilisez l'accessoire mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres tels que des fines herbes, du piment, des oignons et de la viande.
Utilisez l'accessoire moulin pour moudre des ingrédients durs tels que des grains de café, des fruits secs et des piments secs.
Les différentes options vous donnent le choix entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.
Appuyez sur le bouton Pulse pour contrôler facilement le niveau et le temps de mixage.
La poignée ergonomique permet de tenir et de transporter le bol facilement.
Le nouveau design du bec verseur évite que la préparation ne coule le long du bol.
Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.
Cet indicateur de verrouillage, simple et facilement reconnaissable, vous alerte lorsque l'appareil est prêt à être utilisé en toute sécurité.
Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.
Avec une garantie internationale de 2 ans.
Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,5 l a une capacité utile de 1,25 l.
Caractéristiques techniques
Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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