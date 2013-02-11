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  • Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

    Daily Collection Blender

    HR2114/05

    Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

    Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et 5 lames dentelées disposées en étoile, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !

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    Daily Collection Blender

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    Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

    Très puissant, lame ultra-résistante

    • 400 W
    • Bol en plastique 1,5 l
    • avec moulin et hachoir
    • 5 lames dentelées disposées en étoile
    Puissant moteur de 400 W

    Puissant moteur de 400 W

    Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.

    5 lames dentelées disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement

    5 lames dentelées disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement

    Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.

    Mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres

    Mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres

    Utilisez l'accessoire mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres tels que des fines herbes, du piment, des oignons et de la viande.

    Moulin pour moudre des ingrédients durs

    Moulin pour moudre des ingrédients durs

    Utilisez l'accessoire moulin pour moudre des ingrédients durs tels que des grains de café, des fruits secs et des piments secs.

    Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

    Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

    Les différentes options vous donnent le choix entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.

    Fonction Pulse pour mieux mixer et mélanger

    Fonction Pulse pour mieux mixer et mélanger

    Appuyez sur le bouton Pulse pour contrôler facilement le niveau et le temps de mixage.

    Prise en main ergonomique

    Prise en main ergonomique

    La poignée ergonomique permet de tenir et de transporter le bol facilement.

    Versement amélioré grâce au nouveau bec

    Versement amélioré grâce au nouveau bec

    Le nouveau design du bec verseur évite que la préparation ne coule le long du bol.

    Rangement pour cordon intégré

    Rangement pour cordon intégré

    Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.

    Indicateur de verrouillage, prêt à fonctionner

    Indicateur de verrouillage, prêt à fonctionner

    Cet indicateur de verrouillage, simple et facilement reconnaissable, vous alerte lorsque l'appareil est prêt à être utilisé en toute sécurité.

    Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

    Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

    Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

    Garantie 2 ans

    Garantie 2 ans

    Avec une garantie internationale de 2 ans.

    Bol en plastique résistant aux chocs

    Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,5 l a une capacité utile de 1,25 l.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      PP
      Couleur(s)
      Blanc et beige
      Matériau de la lame
      Inox
      Matériau du bol de blender
      SAN

    • Accessoires

      Moulin
      Oui
      Mini-hachoir
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      400  W
      Tension
      220-240 V
      Longueur du cordon
      0,85  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Fiche
      Prise à 3 broches
      Capacité maximale du bol
      1,5 l

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Vitesse
      2 et Pulse

    Badge-D2C

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