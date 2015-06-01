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  • Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

    Collection Daily Blender/mixeur

    HR2106/01

    Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

    Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et une lame en étoile ProBlend 4, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !

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    Collection Daily Blender/mixeur

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    Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

    Très puissant, lame ultra-résistante

    • 400 W
    • Bol en verre de 1,5 l
    • avec mini-hachoir
    • ProBlend 4
    Puissant moteur de 400 W

    Puissant moteur de 400 W

    Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.

    Bol en verre de haute qualité pour éviter les rayures et les odeurs

    Bol en verre de haute qualité pour éviter les rayures et les odeurs

    Le bol en verre de haute qualité évite les rayures et les odeurs. D'une contenance totale de 1,5 l, sa capacité utile est de 1,25 l.

    Lame en étoile ProBlend 4 pour mixer et mélanger efficacement

    Lame en étoile ProBlend 4 pour mixer et mélanger efficacement

    Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.

    Mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres

    Mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres

    Utilisez l'accessoire mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres tels que des fines herbes, du piment, des oignons et de la viande.

    Versement amélioré grâce au nouveau bec

    Versement amélioré grâce au nouveau bec

    Le nouveau design du bec verseur évite que la préparation ne coule le long du bol.

    Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

    Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

    Les différentes options vous donnent le choix entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.

    Fonction Pulse pour mieux mixer et mélanger

    Fonction Pulse pour mieux mixer et mélanger

    Appuyez sur le bouton Pulse pour contrôler facilement le niveau et le temps de mixage.

    Toutes pièces compat. lave-vaisselle

    Toutes pièces compat. lave-vaisselle

    Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

    Indicateur de verrouillage, prêt à fonctionner

    Indicateur de verrouillage, prêt à fonctionner

    Cet indicateur de verrouillage, simple et facilement reconnaissable, vous alerte lorsque l'appareil est prêt à être utilisé en toute sécurité.

    Rangement pour cordon d'alimentation intégré

    Rangement pour cordon d'alimentation intégré

    Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.

    Garantie 2 ans

    Garantie 2 ans

    Avec une garantie internationale de 2 ans.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      PP
      Couleur(s)
      Blanc et beige
      Matériau de la lame
      Inox
      Matériau du bol de blender
      Verre sodocalcique

    • Accessoires

      Mini-hachoir
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      400  W
      Tension
      220-240 V
      Longueur du cordon
      0,85  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du mini-hachoir
      120  ml
      Capacité maximale du bol
      1,5 l

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Vitesse
      2 et Pulse

    Badge-D2C

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