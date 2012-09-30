Termes recherchés

  • Mixage optimal, ne laisse aucun morceau Mixage optimal, ne laisse aucun morceau Mixage optimal, ne laisse aucun morceau
  • Play Pause

    Collection Avance Blender/mixeur

    HR2095/90

    Mixage optimal, ne laisse aucun morceau

    Rien ne résiste au blender Philips avec technologie ProBlend 6 et moteur de 700 W : fruits, légumes ou même glaçons. Ses vitesses multiples pilent, hachent et coupent, pour des ingrédients mixés à la consistance de votre choix.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Collection Avance Blender/mixeur

    Produits similaires

    Afficher tous les Blender

    Mixage optimal, ne laisse aucun morceau

    Technologie ProBlend 6, pour un mixage jusqu'à 50 % plus lisse*

    • 700W
    • Bol en verre de 2 l
    • Avec spatule
    • ProBlend 6
    Bol en verre de haute qualité, max. 2 l (1,5 l d'aliments)

    Bol en verre de haute qualité, max. 2 l (1,5 l d'aliments)

    Le bol de 2 l en verre de haute qualité résiste aux rayures et permet d'utiliser des aliments chauds.

    Bouton une pression Smoothie et Pulse

    Bouton une pression Smoothie et Pulse

    Le bouton Pulse permet une maîtrise totale de l'opération. Appuyez une fois sur le bouton Smoothie pour préparer un délicieux smoothie.

    Puissant moteur de 700 W

    Puissant moteur de 700 W

    Puissant moteur de 700 W pour mixer, mélanger et piler efficacement.

    Conception excentrée exclusive pour mélanger les ingrédients efficacement

    Conception excentrée exclusive pour mélanger les ingrédients efficacement

    La lame est disposée de manière excentrée dans le bol pour créer un brassage qui mélange les ingrédients plus efficacement.

    Variateur de vitesse

    Variateur de vitesse

    Réglez le blender à la vitesse de votre choix à l'aide d'un seul et même bouton de commande.

    Compatible lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames

    Compatible lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames

    Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames.

    Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

    Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

    Facile à nettoyer grâce à l'ensemble lames amovible

    Spatule pour mélanger facilement les ingrédients

    Spatule pour mélanger facilement les ingrédients

    La spatule pratique du blender Philips vous permet de mélanger en toute sécurité les ingrédients que vous mixez.

    Lames disposées en étoile ProBlend 6 pour mixer et couper efficacement

    Lames disposées en étoile ProBlend 6 pour mixer et couper efficacement

    Blender Philips avec technologie novatrice ProBlend 6 pour mixer les fruits, couper les légumes et piler la glace le plus efficacement possible.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      800  W
      Longueur du cordon
      1  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du bol
      2  l
      Capacité du pichet
      2  l
      Capacité utile
      1,5  l

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Range-cordon
      • Pieds antidérapants
      Nombre de vitesses
      4

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Aluminium
      Matériau de la lame
      Inox
      Matériau du bol
      Verre

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Récompenses

    • Par rapport au blender n° 1 de Philips, le HR2094
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.