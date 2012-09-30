HR2095/90
Mixage optimal, ne laisse aucun morceau
Rien ne résiste au blender Philips avec technologie ProBlend 6 et moteur de 700 W : fruits, légumes ou même glaçons. Ses vitesses multiples pilent, hachent et coupent, pour des ingrédients mixés à la consistance de votre choix.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le bol de 2 l en verre de haute qualité résiste aux rayures et permet d'utiliser des aliments chauds.
Le bouton Pulse permet une maîtrise totale de l'opération. Appuyez une fois sur le bouton Smoothie pour préparer un délicieux smoothie.
Puissant moteur de 700 W pour mixer, mélanger et piler efficacement.
La lame est disposée de manière excentrée dans le bol pour créer un brassage qui mélange les ingrédients plus efficacement.
Réglez le blender à la vitesse de votre choix à l'aide d'un seul et même bouton de commande.
Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames.
Facile à nettoyer grâce à l'ensemble lames amovible
La spatule pratique du blender Philips vous permet de mélanger en toute sécurité les ingrédients que vous mixez.
Blender Philips avec technologie novatrice ProBlend 6 pour mixer les fruits, couper les légumes et piler la glace le plus efficacement possible.
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
Finition
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.