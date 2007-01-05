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Arrêté
HR2094/00
Plus de puissance pour piler et mixer parfaitement
Le blender Philips HR2094/00 en aluminium anodisé est doté d'un moteur de 750 W qui peut traiter absolument tout, ou presque, des fruits et légumes à la glace. Ses vitesses multiples vous permettent de mixer, piler et découper pour obtenir la consistance souhaitée.
750W
Bol en verre de 2 l
Avec filtre
Vitesse variable
Détachez la lame du bol pour un nettoyage rapide et efficace.
Pilez facilement la glace d'une simple pression sur un bouton avec ce blender Philips.
Réglez le blender à la vitesse de votre choix à l'aide d'un seul et même bouton de commande.
Récompenses