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Arrêté

Collection AluminiumBlender/mixeur

HR2094/00

1 récompense

Plus de puissance pour piler et mixer parfaitement

Le blender Philips HR2094/00 en aluminium anodisé est doté d'un moteur de 750 W qui peut traiter absolument tout, ou presque, des fruits et légumes à la glace. Ses vitesses multiples vous permettent de mixer, piler et découper pour obtenir la consistance souhaitée.

Voir tous les avantages

Moteur de 750 W avec réglage précis de la vitesse

Plus de puissance pour piler et mixer parfaitement

  • 750W

  • Bol en verre de 2 l

  • Avec filtre

  • Vitesse variable

Lame amovible pour un nettoyage facile

Lame amovible pour un nettoyage facile

Détachez la lame du bol pour un nettoyage rapide et efficace.

Bouton glace pilée

Bouton glace pilée

Pilez facilement la glace d'une simple pression sur un bouton avec ce blender Philips.

Variateur de vitesse avec affichage lumineux

Variateur de vitesse avec affichage lumineux

Réglez le blender à la vitesse de votre choix à l'aide d'un seul et même bouton de commande.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-612378