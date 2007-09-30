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Arrêté
HR2067/56
Une variété de plats frais tous les jours
Ce blender Philips est le partenaire idéal pour une alimentation variée au quotidien. Il vous permet de préparer des jus de fruits frais, des soupes maison ou des smoothies nutritifs. Avec sa puissance de 600 W, ses différentes vitesses et son moulin clipsable, il offre une multitude de possibilités.
600 W
Bol en plastique 2 l
Avec moulin et filtre
5 vitesses + fonction Pulse
Ce moulin clipsable moud rapidement noix et grains de café.
Le filtre évite que des graines ou des pépins ne se retrouvent dans le jus.
Pilez de la glace en appuyant tout simplement sur ce bouton.