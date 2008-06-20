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  • Une variété de plats frais tous les jours
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Arrêté

Blender/mixeur

HR2064/55

Une variété de plats frais tous les jours

Ce blender Philips est le partenaire idéal pour une alimentation variée au quotidien. Il vous permet de préparer des jus de fruits frais, des soupes maison ou des smoothies nutritifs. Avec sa puissance de 600 W, ses différentes vitesses et son moulin clipsable, il offre une multitude de possibilités.

Voir tous les avantages

Mixez des smoothies divins, des soupes exquises et des jus sains

Une variété de plats frais tous les jours

  • 600 W

  • Bol en plastique 2 l

  • Avec filtre

  • 5 vitesses + fonction Pulse

Filtre pour un jus clair

Filtre pour un jus clair

Le filtre évite que des graines ou des pépins ne se retrouvent dans le jus.

Bouton glace pilée

Pilez de la glace en appuyant tout simplement sur ce bouton.

Bol résistant aux chocs

Bol résistant aux chocs

Évitez la casse avec ce bol en plastique renforcé.

Spécificités Techniques

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