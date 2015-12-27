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  • Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains
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Arrêté

Daily CollectionBlender

HR2056/01

Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

Seul Philips propose ce blender robuste et fiable offrant d'excellentes performances, pour des smoothies lisses, de délicieuses sauces, des ingrédients parfaitement moulus et de la glace pilée

Voir tous les avantages

Puissance de 450 W et moteur anti-surchauffe

Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

  • 450 W

  • Bol en plastique 1 l

  • 4 lames en inox disposées en étoile

  • avec moulin

Bol en plastique résistant aux chocs

Bol en plastique résistant aux chocs

Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,2 l a une capacité utile de 1 l.

4 lames en inox disposées en étoile

4 lames en inox disposées en étoile

4 lames en inox disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.

1 vitesse et fonction Pulse pour les ingrédients à chair tendre ou dure, tels que la glace

1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.

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