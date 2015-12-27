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Arrêté
HR2056/01
Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains
Seul Philips propose ce blender robuste et fiable offrant d'excellentes performances, pour des smoothies lisses, de délicieuses sauces, des ingrédients parfaitement moulus et de la glace pilée
450 W
Bol en plastique 1 l
4 lames en inox disposées en étoile
avec moulin
Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,2 l a une capacité utile de 1 l.
4 lames en inox disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.
1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.