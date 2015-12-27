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Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains
Seul Philips propose ce blender robuste et fiable offrant d'excellentes performances, pour des smoothies lisses, de délicieuses sauces, des ingrédients parfaitement moulus et de la glace piléeVoir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,2 l a une capacité utile de 1 l.
4 lames en inox disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.
Un seul bouton pour sélectionner la fonction de mixage ou la fonction Pulse
Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.
Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.
Le moteur du blender Philips est doté d'une protection anti-surchauffe et anti-surintensité en cours d'utilisation.
Philips offre une garantie complète de 2 ans pour vous permettre d'utiliser tous les jours un produit bénéficiant d'une longue durée de vie.
Moteur puissant de 450 W pour un mixage fin. Smoothies, sauces et glace pilée n'ont jamais été aussi faciles à préparer.
1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.
La poignée ergonomique permet de tenir et de transporter le bol facilement.
Moulin permettant de moudre différents ingrédients comme les épices, les noix et les grains de café.
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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