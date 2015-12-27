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  • Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

    Daily Collection Blender

    HR2056/00

    Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

    Seul Philips propose ce blender robuste et fiable offrant d'excellentes performances, pour des smoothies lisses, de délicieuses sauces, des ingrédients parfaitement moulus et de la glace pilée

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    Daily Collection Blender

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    Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

    Puissance de 450 W et moteur anti-surchauffe

    • 450 W
    • Bol en plastique 1 l
    • 4 lames en inox disposées en étoile
    • avec moulin
    Bol en plastique résistant aux chocs

    Bol en plastique résistant aux chocs

    Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,2 l a une capacité utile de 1 l.

    4 lames en inox disposées en étoile

    4 lames en inox disposées en étoile

    4 lames en inox disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.

    Sélecteur intuitif pour une utilisation facile

    Sélecteur intuitif pour une utilisation facile

    Un seul bouton pour sélectionner la fonction de mixage ou la fonction Pulse

    Rangement pour cordon intégré

    Rangement pour cordon intégré

    Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.

    Toutes pièces compat. lave-vaisselle

    Toutes pièces compat. lave-vaisselle

    Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

    Avec protection anti-surchauffe du moteur

    Avec protection anti-surchauffe du moteur

    Le moteur du blender Philips est doté d'une protection anti-surchauffe et anti-surintensité en cours d'utilisation.

    Garantie internationale de 2 ans

    Garantie internationale de 2 ans

    Philips offre une garantie complète de 2 ans pour vous permettre d'utiliser tous les jours un produit bénéficiant d'une longue durée de vie.

    Puissant moteur de 450 W pour un mixage fin

    Puissant moteur de 450 W pour un mixage fin

    Moteur puissant de 450 W pour un mixage fin. Smoothies, sauces et glace pilée n'ont jamais été aussi faciles à préparer.

    1 vitesse et fonction Pulse pour les ingrédients à chair tendre ou dure, tels que la glace

    1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.

    Prise en main ergonomique

    La poignée ergonomique permet de tenir et de transporter le bol facilement.

    Moulin permettant de moudre différents ingrédients

    Moulin permettant de moudre différents ingrédients comme les épices, les noix et les grains de café.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Inclus
      • Bol
      • Moulin

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      450  W
      Capacité du bol
      1  l

    • Design

      Couleur
      Blanc

    • Caractéristiques générales

      Nombre de vitesses
      1
      Caractéristiques du produit
      • Compatible lave-vaisselle
      • Rangement du cordon intégré
      • Pieds antidérapants
      • Fonction Pulse

    • Finition

      Matériau de la lame
      Acier inoxydable
      Matériau du bol
      Plastique

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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