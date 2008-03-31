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  • Idéal pour toutes les cuisines !
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Arrêté

Blender

HR2020/70

Idéal pour toutes les cuisines !

Ce blender Philips est le plus compact des blenders standard. Son grand bol peut se retourner sur son socle, ce qui lui permet de prendre deux fois moins de place qu'un blender normal. Ses performances sont impressionnantes grâce à ses 5 lames en étoile et à son moteur de 400 W.

Voir tous les avantages

Blender compact facilitant le rangement

Idéal pour toutes les cuisines !

  • 400 W

  • Bol en plastique 1,75 l

  • 2 vitesses et fonction Pulse

  • Rangement facile

Retournez le bol sur sa base

Retournez le bol sur sa base

Il prend deux fois moins de place qu'un blender normal car le bol se retourne sur sa base.

Lames dentelées

Lames dentelées

Hachez, coupez et mélangez sans effort grâce aux 5 lames dentelées disposées en étoile.

Lame amovible

Lame amovible

Détachez la lame du bol pour un nettoyage rapide et efficace.

Spécificités Techniques

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