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Arrêté
HR2020/70
Idéal pour toutes les cuisines !
Ce blender Philips est le plus compact des blenders standard. Son grand bol peut se retourner sur son socle, ce qui lui permet de prendre deux fois moins de place qu'un blender normal. Ses performances sont impressionnantes grâce à ses 5 lames en étoile et à son moteur de 400 W.
400 W
Bol en plastique 1,75 l
2 vitesses et fonction Pulse
Rangement facile
Il prend deux fois moins de place qu'un blender normal car le bol se retourne sur sa base.
Hachez, coupez et mélangez sans effort grâce aux 5 lames dentelées disposées en étoile.
Détachez la lame du bol pour un nettoyage rapide et efficace.