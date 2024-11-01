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  • Un minimum d'efforts pour un maximum de jus Un minimum d'efforts pour un maximum de jus Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

    Avance Collection Centrifugeuse

    HR1871/00

    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

    Cette centrifugeuse Philips extrait un maximum de jus de vos fruits et légumes. Le nettoyage est un jeu d'enfant grâce à son filtre innovant rapide à nettoyer et à son réservoir à pulpe intégré. Offrez-vous de délicieux jus maison !

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Avance Collection Centrifugeuse

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    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

    Obtenez jusqu'à 10 % de jus en plus* et nettoyez en un instant !

    • 1 000 W
    • QuickClean
    • 2,5 l, cheminée XXL
    • Système stop-gouttes
    Jusqu'à 2,5 litres de jus en une seule fois

    Jusqu'à 2,5 litres de jus en une seule fois

    Grâce au système d'extraction de jus innovant avec tamis inversé, cette centrifugeuse vous permet d'extraire jusqu'à 10 % de jus en plus*. Selon le type de fruits ou légumes utilisés, vous pouvez obtenir jusqu'à 2,5 l de jus en une seule fois, sans avoir à vider le réservoir à pulpe.

    Inutile de couper les ingrédients grâce à la cheminée de remplissage XXL

    Inutile de couper les ingrédients grâce à la cheminée de remplissage XXL

    La cheminée de remplissage extra-large de 80 mm permet de presser des fruits et légumes entiers, tels que des pommes, des carottes et des betteraves, sans découpe préalable.

    2 vitesses pour les ingrédients plus ou moins durs

    2 vitesses pour les ingrédients plus ou moins durs

    Les 2 vitesses de la centrifugeuse Philips vous permettent d'extraire le maximum des fruits et légumes de votre choix, durs comme tendres.

    Technologie QuickClean

    Technologie QuickClean

    La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.

    Tamis QuickClean

    Tamis QuickClean

    Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Vous pourrez ainsi éliminer les fibres d'un coup d'éponge.

    Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

    Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

    Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

    Système anti-gouttes intégré au bec verseur

    Système anti-gouttes intégré au bec verseur

    Pour un plan de travail toujours propre, même après l'utilisation de la centrifugeuse. Le système anti-gouttes empêche le jus de s'écouler sur la table.

    Livret de recettes plein d'idées de jus originales

    Livret de recettes plein d'idées de jus originales

    Ce livret de recettes plein d'idées originales vous inspirera pour vos jus quotidiens.

    Aucun ingrédient ne résiste - 1 000 W

    Aucun ingrédient ne résiste - 1 000 W

    Aucun ingrédient ne résiste au puissant moteur de 1 000 W.

    Surfaces lisses et faciles à nettoyer

    La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      Inox
      Couleur(s)
      Noir profond et inox
      Matériau du pichet
      Pichet en SAN et couvercle en PS
      Matériau du couvercle
      SAN
      Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir
      PS
      Matériau du bec verseur
      Inox

    • Dimensions

      Poids du produit
      5,2  kg

    • Facile à nettoyer

      Accessoires compatibles lave-vaisselle
      Oui

    • Accessoires

      Pichet
      Oui
      Bec verseur
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 000  W
      Longueur du cordon
      1  m
      Tension
      220-240  V
      Fréquence
      50/60  Hz
      Réservoir à pulpe
      1,6  l
      Diamètre de la cheminée de remplissage
      80  mm
      Capacité du pichet
      1 500  ml

    • Caractéristiques générales

      Pieds antidérapants
      Oui
      Livret de recettes
      Oui
      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Vitesse
      2
      Fixations de sécurité
      Oui

    Badge-D2C

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