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Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
Cette centrifugeuse Philips extrait un maximum de jus de vos fruits et légumes. Le nettoyage est un jeu d'enfant grâce à son filtre innovant rapide à nettoyer et à son réservoir à pulpe intégré. Offrez-vous de délicieux jus maison !
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Grâce au système d'extraction de jus innovant avec tamis inversé, cette centrifugeuse vous permet d'extraire jusqu'à 10 % de jus en plus*. Selon le type de fruits ou légumes utilisés, vous pouvez obtenir jusqu'à 2,5 l de jus en une seule fois, sans avoir à vider le réservoir à pulpe.
La cheminée de remplissage extra-large de 80 mm permet de presser des fruits et légumes entiers, tels que des pommes, des carottes et des betteraves, sans découpe préalable.
Les 2 vitesses de la centrifugeuse Philips vous permettent d'extraire le maximum des fruits et légumes de votre choix, durs comme tendres.
La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.
Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Vous pourrez ainsi éliminer les fibres d'un coup d'éponge.
Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.
Assemblage simple et rapide de tous les éléments.
Pour un plan de travail toujours propre, même après l'utilisation de la centrifugeuse. Le système anti-gouttes empêche le jus de s'écouler sur la table.
Ce livret de recettes plein d'idées originales vous inspirera pour vos jus quotidiens.
Aucun ingrédient ne résiste au puissant moteur de 1 000 W.
La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Facile à nettoyer
Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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