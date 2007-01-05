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  • Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
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Arrêté

Aluminium CollectionCentrifugeuse

HR1861/00

Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

Centrifugeuse Philips HR1861/00 en aluminium anodisé avec tamis micro-perforé exclusif, moteur de 700 W, cheminée de remplissage extra-large, réservoir à pulpe de 2 l et élégant pichet de 1,25 l.

Voir tous les avantages

Tamis micro-perforé exclusif et large cheminée de remplissage

Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

  • 700 W

  • 2 l

  • Cheminée extra-large

Filtre micro-perforé en inox

Filtre micro-perforé en inox

La cheminée extralarge accepte des fruits et des légumes plus gros

La cheminée extralarge accepte des fruits et des légumes plus gros

Grâce à la cheminée de remplissage extralarge, vous n'avez plus besoin de découper vos fruits et légumes en morceaux.

Extraction continue grâce à sa grande capacité

Extraction continue grâce à sa grande capacité

Réservoir à pulpe de 2 l et pichet de 1,5 l pour davantage de jus frais en un seul geste.

Spécificités Techniques

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