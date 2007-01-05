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Arrêté
HR1861/00
Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
Centrifugeuse Philips HR1861/00 en aluminium anodisé avec tamis micro-perforé exclusif, moteur de 700 W, cheminée de remplissage extra-large, réservoir à pulpe de 2 l et élégant pichet de 1,25 l.
700 W
2 l
Cheminée extra-large
Grâce à la cheminée de remplissage extralarge, vous n'avez plus besoin de découper vos fruits et légumes en morceaux.
Réservoir à pulpe de 2 l et pichet de 1,5 l pour davantage de jus frais en un seul geste.