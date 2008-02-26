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  • Des jus parfaits en un clin d'œil
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Arrêté

Collection Pure EssentialsExtracteur de jus / centrifugeuse

HR1858/50

Des jus parfaits en un clin d'œil

Faire un jus n'a jamais été si simple. Grâce à sa cheminée extra-large, plus besoin de couper vos fruits et légumes au préalable. Avec son moteur de 650 W et son tamis micro-perforé, cette centrifugeuse Philips extrait le jus jusqu'à la dernière goutte.

Voir tous les avantages

Centrifugeuse pour fruits entiers ultra-efficace

Des jus parfaits en un clin d'œil

  • 650 W

  • 2 l

  • Cheminée XL

Pré-découpage des ingrédients inutile grâce à la cheminée extra-large

Pré-découpage des ingrédients inutile grâce à la cheminée extra-large

Grâce à la cheminée de remplissage extra-large, vous n'avez plus besoin de découper vos fruits et légumes en morceaux.

Différentes vitesses pour les fruits à chair ferme ou tendre

Différentes vitesses pour les fruits à chair ferme ou tendre

Les différentes vitesses de la centrifugeuse Philips vous permettent de préparer facilement des jus à partir de fruits et de légumes à chair ferme ou tendre.

Filtre micro-perforé en inox

Filtre micro-perforé en inox

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