Des jus parfaits en un clin d'œil

Faire un jus n'a jamais été si simple. Grâce à sa cheminée extra-large, plus besoin de couper vos fruits et légumes au préalable. Avec son moteur de 650 W et son tamis micro-perforé, cette centrifugeuse Philips extrait le jus jusqu'à la dernière goutte.