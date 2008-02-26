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Arrêté
HR1858/50
Des jus parfaits en un clin d'œil
Faire un jus n'a jamais été si simple. Grâce à sa cheminée extra-large, plus besoin de couper vos fruits et légumes au préalable. Avec son moteur de 650 W et son tamis micro-perforé, cette centrifugeuse Philips extrait le jus jusqu'à la dernière goutte.
650 W
2 l
Cheminée XL
Grâce à la cheminée de remplissage extra-large, vous n'avez plus besoin de découper vos fruits et légumes en morceaux.
Les différentes vitesses de la centrifugeuse Philips vous permettent de préparer facilement des jus à partir de fruits et de légumes à chair ferme ou tendre.