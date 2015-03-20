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Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.
Cette centrifugeuse Philips extrait encore plus de jus de vos fruits et légumes. Grâce à la technologie révolutionnaire QUICKClean, elle se nettoie en 1 minute. Offrez-vous de délicieux jus maison, chaque jour !Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Assemblage simple et rapide de tous les éléments.
Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.
Préparez jusqu'à 2 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.
La cheminée de remplissage XL de 75 mm permet de presser des fruits et légumes entiers, tels que des pommes, des carottes et des betteraves, sans découpe préalable.
Puissant moteur de 700 W pour mixer, mélanger et piler efficacement.
La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.
Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.
Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Vous pourrez ainsi éliminer les fibres d'un coup d'éponge.
La centrifugeuse Philips est la première centrifugeuse sur le marché avec fonction de pré-nettoyage. Versez de l'eau dans le poussoir pour créer une fontaine à eau dans l'appareil afin d'éliminer facilement les fibres du couvercle et faciliter le nettoyage du tamis.
La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.
Caractéristiques techniques
Facile à nettoyer
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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