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    Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

    HR1855/72

    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

    Cette centrifugeuse Philips extrait encore plus de jus de vos fruits et légumes. Grâce à la technologie révolutionnaire QUICKClean, elle se nettoie en 1 minute. Offrez-vous de délicieux jus maison, chaque jour !

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    Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

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    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

    Jusqu'à 2 l de jus en une seule fois et un nettoyage rapide

    • 700 W
    • QuickClean
    • 2 l, cheminée XL
    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

    Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

    Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

    Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.

    Jusqu'à 2 l de jus à la fois

    Jusqu'à 2 l de jus à la fois

    Préparez jusqu'à 2 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.

    Cheminée de remplissage XL (75 mm)

    Cheminée de remplissage XL (75 mm)

    La cheminée de remplissage XL de 75 mm permet de presser des fruits et légumes entiers, tels que des pommes, des carottes et des betteraves, sans découpe préalable.

    Puissant moteur de 700 W

    Puissant moteur de 700 W

    Puissant moteur de 700 W pour mixer, mélanger et piler efficacement.

    Technologie QuickClean

    Technologie QuickClean

    La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.

    Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

    Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

    Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.

    Tamis QuickClean

    Tamis QuickClean

    Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Vous pourrez ainsi éliminer les fibres d'un coup d'éponge.

    La fonction de pré-nettoyage élimine les fibres indésirables

    La fonction de pré-nettoyage élimine les fibres indésirables

    La centrifugeuse Philips est la première centrifugeuse sur le marché avec fonction de pré-nettoyage. Versez de l'eau dans le poussoir pour créer une fontaine à eau dans l'appareil afin d'éliminer facilement les fibres du couvercle et faciliter le nettoyage du tamis.

    Surfaces lisses et faciles à nettoyer

    La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      Plastique ABS
      Couleur(s)
      Noir
      Matériau du pichet
      Pichet en SAN et couvercle en PS
      Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir
      PS

    • Facile à nettoyer

      Accessoires compatibles lave-vaisselle
      Oui
      QuickClean
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1  m
      Puissance
      700  W
      Tension
      220-240  V
      Capacité
      2  l
      Fréquence
      50/60  Hz
      Réservoir à pulpe
      1,2  l
      Diamètre de la cheminée de remplissage
      75  mm
      Capacité du pichet
      800  ml

    • Caractéristiques générales

      Pieds antidérapants
      Oui
      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Vitesse
      1
      Fixations de sécurité
      Oui

    Badge-D2C

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