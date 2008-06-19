Des jus sains en toute simplicité

Faire un jus frais n'a jamais été aussi simple. Plus besoin de couteau, cette centrifugeuse Philips HR1854/00 de 550 W accueille des fruits et légumes entiers grâce à sa cheminée de remplissage extra-large. Elle dispose également d'un pichet permettant à vos jus de conserver toute leur fraîcheur.