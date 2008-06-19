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  • Des jus sains en toute simplicité
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Arrêté

Collection VivaExtracteur de jus / centrifugeuse

HR1854/00

Des jus sains en toute simplicité

Faire un jus frais n'a jamais été aussi simple. Plus besoin de couteau, cette centrifugeuse Philips HR1854/00 de 550 W accueille des fruits et légumes entiers grâce à sa cheminée de remplissage extra-large. Elle dispose également d'un pichet permettant à vos jus de conserver toute leur fraîcheur.

Voir tous les avantages

Centrifugeuse simple et pratique, sans découpage.

Des jus sains en toute simplicité

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Cheminée L

Toutes pièces compat. lave-vaisselle

Toutes pièces compat. lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

Pré-découpage des ingrédients inutile grâce à la cheminée extra-large

Pré-découpage des ingrédients inutile grâce à la cheminée extra-large

Grâce à la cheminée de remplissage extra-large, vous n'avez plus besoin de découper vos fruits et légumes en morceaux.

Avec ce pichet, vos jus conservent toute leur fraîcheur

Avec ce pichet, vos jus conservent toute leur fraîcheur

Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet de 700 ml.

Spécificités Techniques

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