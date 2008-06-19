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Arrêté
HR1854/00
Des jus sains en toute simplicité
Faire un jus frais n'a jamais été aussi simple. Plus besoin de couteau, cette centrifugeuse Philips HR1854/00 de 550 W accueille des fruits et légumes entiers grâce à sa cheminée de remplissage extra-large. Elle dispose également d'un pichet permettant à vos jus de conserver toute leur fraîcheur.
550 W
1,5 l
Cheminée L
Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.
Grâce à la cheminée de remplissage extra-large, vous n'avez plus besoin de découper vos fruits et légumes en morceaux.
Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet de 700 ml.