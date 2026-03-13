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Préparation culinaire
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Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
Avec cette centrifugeuse Philips HR1851/00, préparez facilement de délicieux jus frais à partir de fruits ou de légumes mous ou durs grâce à son moteur de 500 W et à ses deux vitesses.
Tout (7)
L'appareil résiste-t-il au lave-vaisselle ?
L'utilisation de fruits ou de légumes très colorés risque-t-elle de tacher la centrifugeuse ?
Pourquoi la pulpe contient-elle encore du jus ?
Dans quels cas dois-je utiliser les différentes vitesses ?
Puis-je utiliser ma centrifugeuse pour presser des agrumes (oranges, citrons, citrons verts) ?
La centrifugeuse Philips dégage une odeur désagréable
Le tamis de ma centrifugeuse ou de mon extracteur de jus Philips est colmaté.
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