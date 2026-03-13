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Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

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HR1851/00

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Manuels et documentation

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF fichier, 2 MB
  • 13 March 2026

Avec cette centrifugeuse Philips HR1851/00, préparez facilement de délicieux jus frais à partir de fruits ou de légumes mous ou durs grâce à son moteur de 500 W et à ses deux vitesses.

  • PDF fichier
  • 29 March 2026

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