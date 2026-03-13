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Viva Collection Centrifugeuse, blender, moulin, hachoir
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User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper
Tout (11)
Dans quels cas dois-je utiliser les différentes vitesses ?
L'appareil résiste-t-il au lave-vaisselle ?
L'utilisation de fruits ou de légumes très colorés risque-t-elle de tacher la centrifugeuse ?
Pourquoi la pulpe contient-elle encore du jus ?
Puis-je utiliser ma centrifugeuse pour presser des agrumes (oranges, citrons, citrons verts) ?
Le tamis de ma centrifugeuse ou de mon extracteur de jus Philips est colmaté.
Tous les ingrédients collent à la paroi du mixer et les couteaux ne les touchent pas.
De la mousse s'échappe de mon blender Philips.
Mon blender Philips se bloque en cours d'utilisation.
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