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Arrêté

Collection VivaExtracteur de jus / centrifugeuse

HR1836/02

Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.

Voir tous les avantages

Design compact tout-en-un

Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

  • 500 W

  • 1,5 l de jus à la fois

Système anti-goutte pour éviter que le jus ne goutte

Système anti-goutte pour éviter que le jus ne goutte

Lorsqu'il est activé, le système anti-goutte empêche le jus de couler. Amovible et compatible lave-vaisselle, le bec verseur anti-goutte est facile à nettoyer. D'un simple geste, vous évitez que le jus ne goutte, pour un plan de travail propre.

Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.

Centrifugeuse compacte toujours à portée de main sur votre plan de travail

Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Par rapport aux centrifugeuses Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73