Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HR1836/02
Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.
Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.
500 W
1,5 l de jus à la fois
Lorsqu'il est activé, le système anti-goutte empêche le jus de couler. Amovible et compatible lave-vaisselle, le bec verseur anti-goutte est facile à nettoyer. D'un simple geste, vous évitez que le jus ne goutte, pour un plan de travail propre.
Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.
Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.
Par rapport aux centrifugeuses Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73