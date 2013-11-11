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    Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

    HR1836/01

    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

    Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.

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    Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

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    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

    Design compact tout-en-un

    • 500 W
    • 1,5 l de jus à la fois
    Centrifugeuse compacte toujours à portée de main sur votre plan de travail

    Centrifugeuse compacte toujours à portée de main sur votre plan de travail

    Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.

    Jus versé directement dans votre verre

    Jus versé directement dans votre verre

    Cette centrifugeuse vous permet d'utiliser votre propre verre (hauteur de 12 cm maximum). Il vous suffit de le placer directement sous le bec verseur.

    Jusqu'à 1,5 l de jus à la fois

    Jusqu'à 1,5 l de jus à la fois

    Préparez jusqu'à 1,5 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.

    Technologie QuickClean

    Technologie QuickClean

    La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.

    Tamis QuickClean

    Tamis QuickClean

    Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Vous pourrez ainsi éliminer les fibres d'un coup d'éponge.

    Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

    Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

    Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.

    Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

    Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

    Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.

    Système anti-goutte pour éviter que le jus ne goutte

    Système anti-goutte pour éviter que le jus ne goutte

    Lorsqu'il est activé, le système anti-goutte empêche le jus de couler. Amovible et compatible lave-vaisselle, le bec verseur anti-goutte est facile à nettoyer. D'un simple geste, vous évitez que le jus ne goutte, pour un plan de travail propre.

    Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle

    Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle

    Pour un nettoyage encore plus simple et rapide, toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

    Surfaces lisses et faciles à nettoyer

    La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      Aluminium
      Couleur(s)
      Aluminium gris
      Matériau du pichet
      Plastique PP
      Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir
      • ABS
      • SAN

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      0,80  m
      Puissance
      500  W
      Tension
      220/240  V
      Fréquence
      50/60  Hz
      Réservoir à pulpe
      1  l
      Diamètre de la cheminée de remplissage
      55  mm
      Capacité du pichet
      500  ml

    • Caractéristiques générales

      Pieds antidérapants
      Oui
      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Fixations de sécurité
      Oui
      Une vitesse optimisée
      Pour tous les fruits

    Badge-D2C

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