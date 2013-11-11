HR1836/01
Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.
Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.
Cette centrifugeuse vous permet d'utiliser votre propre verre (hauteur de 12 cm maximum). Il vous suffit de le placer directement sous le bec verseur.
Préparez jusqu'à 1,5 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.
La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.
Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce à la technologie QuickClean innovante, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Vous pourrez ainsi éliminer les fibres d'un coup d'éponge.
Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles que le couvercle. Grâce à une conception ronde et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.
Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.
Lorsqu'il est activé, le système anti-goutte empêche le jus de couler. Amovible et compatible lave-vaisselle, le bec verseur anti-goutte est facile à nettoyer. D'un simple geste, vous évitez que le jus ne goutte, pour un plan de travail propre.
Pour un nettoyage encore plus simple et rapide, toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.
La centrifugeuse présente des formes rondes et des surfaces lisses pour faciliter le rinçage sous le robinet.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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