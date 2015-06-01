HR1836/00
Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.
Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Préparez jusqu'à 1,5 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.
La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.
Le système anti-goutte intégré vous permet d'interrompre le fonctionnement de la centrifugeuse en maintenant la propreté de votre plan de travail. Activez le système anti-goutte en tournant simplement le bec verseur.
Grâce à une forme circulaire parfaitement lisse, les restes sont recueillis dans le réservoir à pulpe.
Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.
Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.
Cette centrifugeuse vous permet d'utiliser votre propre verre (hauteur de 12 cm maximum). Il vous suffit de le placer directement sous le bec verseur.
Réalisez des jus de fruits et légumes, même durs, grâce au moteur de 500 W.
Pour un nettoyage encore plus simple et rapide, toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.