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    Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

    HR1836/00

    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

    Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.

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    Collection Viva Extracteur de jus / centrifugeuse

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    Un minimum d'efforts pour un maximum de jus.

    Design compact tout-en-un

    • QuickClean
    • 1,5 l, cheminée M
    • 500 W
    • Système anti-goutte
    Jusqu'à 1,5 l de jus à la fois

    Jusqu'à 1,5 l de jus à la fois

    Préparez jusqu'à 1,5 l de jus à la fois sans vider le réservoir à pulpe.

    Technologie QuickClean

    Technologie QuickClean

    La centrifugeuse Philips est conçue pour un nettoyage facile grâce à la technologie QuickClean. Le nettoyage ne prend plus qu'une minute grâce au réservoir à pulpe intégré et aux surfaces lisses de l'appareil.

    Système anti-goutte pour un plan de travail propre

    Système anti-goutte pour un plan de travail propre

    Le système anti-goutte intégré vous permet d'interrompre le fonctionnement de la centrifugeuse en maintenant la propreté de votre plan de travail. Activez le système anti-goutte en tournant simplement le bec verseur.

    La pulpe tombe naturellement dans un récipient

    La pulpe tombe naturellement dans un récipient

    Grâce à une forme circulaire parfaitement lisse, les restes sont recueillis dans le réservoir à pulpe.

    Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

    Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent

    Une véritable expérience interactive. Le couvercle et le réservoir à pulpe sont transparents pour vous permettre d'observer le pressage de vos fruits et légumes. Ainsi, vous voyez également si le réservoir est plein et qu'il est donc temps de le vider.

    Centrifugeuse compacte toujours à portée de main sur votre plan de travail

    Deux fois plus compacte*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.

    Jus versé directement dans votre verre

    Cette centrifugeuse vous permet d'utiliser votre propre verre (hauteur de 12 cm maximum). Il vous suffit de le placer directement sous le bec verseur.

    Moteur puissant de 500 W

    Réalisez des jus de fruits et légumes, même durs, grâce au moteur de 500 W.

    Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle

    Pour un nettoyage encore plus simple et rapide, toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Inclus
      Pichet

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220/240  V
      Puissance
      500  W
      Longueur du cordon
      0,80  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du pichet
      0,5  l
      Capacité du réservoir à pulpe
      1  l

    • Design

      Couleur
      Noir métallisé

    • Poids et dimensions

      Diamètre de la cheminée de remplissage
      55  mm

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Compatible lave-vaisselle
      • Rangement du cordon intégré
      • Pieds antidérapants
      • QuickClean
      • Pré-nettoyage
      Nombre de vitesses
      1
      Système anti-goutte
      Oui

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Aluminium
      Matériau du pichet
      Plastique

    Badge-D2C

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