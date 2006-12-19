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Arrêté
HR1720/50
Mixez en toute simplicité
Ce blender couleur argent est idéal pour préparer boissons et aliments frais en un clin d'œil. Ses deux vitesses et sa fonction « pulse » vous garantissent les résultats les plus onctueux pour tous vos ingrédients.
400 W
Bol en plastique 1,5 l
2 vitesses et fonction Pulse
Bol en plastique SAN
Les lames de blender Philips robustes et acérées pilent et mixent à la perfection.
Lame du bol amovible pour un nettoyage rapide et efficace.