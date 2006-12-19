ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Mixez en toute simplicité
  • Mixez en toute simplicité
  • Mixez en toute simplicité
  • Mixez en toute simplicité
  • Mixez en toute simplicité
  • Mixez en toute simplicité

Arrêté

Blender

HR1720/50

Mixez en toute simplicité

Ce blender couleur argent est idéal pour préparer boissons et aliments frais en un clin d'œil. Ses deux vitesses et sa fonction « pulse » vous garantissent les résultats les plus onctueux pour tous vos ingrédients.

Voir tous les avantages

Lames dentelées

Mixez en toute simplicité

  • 400 W

  • Bol en plastique 1,5 l

  • 2 vitesses et fonction Pulse

  • Bol en plastique SAN

Lames dentelées durables

Lames dentelées durables

Les lames de blender Philips robustes et acérées pilent et mixent à la perfection.

Lame amovible

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage rapide et efficace.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils