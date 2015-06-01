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Arrêté
HR1611/00
Profitez de plats et de boissons maison à tout moment
Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 650 W à une lame double action et différentes vitesses, garantissant un résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.
Pied en plastique, 650 W
Lame double action
Bol de 1 l, hachoir
16 vitesses + fonction Turbo
Avec 16 vitesses différentes, vous pouvez sélectionner la vitesse optimale pour chaque type d'ingrédients afin d'obtenir la consistance que vous désirez ou réaliser un mixage parfaitement lisse.
Pour les ingrédients solides.