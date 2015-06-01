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Arrêté

Viva CollectionMixeur plongeant

HR1611/00

Profitez de plats et de boissons maison à tout moment

Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 650 W à une lame double action et différentes vitesses, garantissant un résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.

Voir tous les avantages

Mixage et hachage faciles à différentes vitesses

Profitez de plats et de boissons maison à tout moment

  • Pied en plastique, 650 W

  • Lame double action

  • Bol de 1 l, hachoir

  • 16 vitesses + fonction Turbo

Puissant moteur de 650 W

Puissant moteur de 650 W

Sélectionnez la vitesse idéale pour chaque type d'ingrédients

Sélectionnez la vitesse idéale pour chaque type d'ingrédients

Avec 16 vitesses différentes, vous pouvez sélectionner la vitesse optimale pour chaque type d'ingrédients afin d'obtenir la consistance que vous désirez ou réaliser un mixage parfaitement lisse.

Fonction Turbo ultrapuissante pour les ingrédients solides

Fonction Turbo ultrapuissante pour les ingrédients solides

Pour les ingrédients solides.

Spécificités Techniques

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