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  • Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant
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Arrêté

Daily CollectionMixeur plongeant

HR1605/00

Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage et à un accessoire hachoir spécialement conçus, pour des soupes merveilleusement lisses et des herbes parfaitement hachées. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

Pour des soupes parfaitement mixées et des herbes idéalement hachées

Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

  • Pied métallique, 550 W

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, hachoir

  • 1 vitesse

Déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du mixeur

Déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du mixeur

Le système de déverrouillage à double pression du mixeur plongeant Philips permet de détacher le pied afin de le nettoyer facilement.

Un seul bouton

Un seul bouton

Un seul bouton pour une utilisation facilitée.

Ergonomique et antidérapant, adapté à toutes les mains

Ergonomique et antidérapant, adapté à toutes les mains

Ergonomique et antidérapant, le mixeur plongeant de la collection Daily s'adapte à toutes les mains.

Spécificités Techniques

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