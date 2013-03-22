Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage et à un accessoire hachoir spécialement conçus, pour des soupes merveilleusement lisses et des herbes parfaitement hachées. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !