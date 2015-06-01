Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HR1602/01
Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant
Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage et à un accessoire hachoir spécialement conçus, pour des soupes merveilleusement lisses et des herbes parfaitement hachées. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !
Pied en plastique, 550 W
ProMix
Bol de 0,5 l, hachoir
1 vitesse
Développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart, la technologie avancée unique Philips ProMix utilise un pied de forme triangulaire pour obtenir une circulation optimale des ingrédients et des performances maximales, afin de parvenir à un mixage plus rapide et homogène.
Le système de déverrouillage à double pression du mixeur plongeant Philips permet de détacher le pied afin de le nettoyer facilement.
Un seul bouton pour une utilisation facilitée.
Récompenses