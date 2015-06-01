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Arrêté

Daily CollectionMixeur plongeant

HR1602/01

1 récompense

Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage et à un accessoire hachoir spécialement conçus, pour des soupes merveilleusement lisses et des herbes parfaitement hachées. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

Pour des soupes parfaitement mixées et des herbes idéalement hachées

Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

  • Pied en plastique, 550 W

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, hachoir

  • 1 vitesse

Une circulation des ingrédients et un mixage optimaux

Une circulation des ingrédients et un mixage optimaux

Développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart, la technologie avancée unique Philips ProMix utilise un pied de forme triangulaire pour obtenir une circulation optimale des ingrédients et des performances maximales, afin de parvenir à un mixage plus rapide et homogène.

Déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du mixeur

Déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du mixeur

Le système de déverrouillage à double pression du mixeur plongeant Philips permet de détacher le pied afin de le nettoyer facilement.

Un seul bouton

Un seul bouton

Un seul bouton pour une utilisation facilitée.

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