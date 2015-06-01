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    Daily Collection Mixeur plongeant

    HR1600/00

    Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

    Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage spécialement conçu, pour des soupes, purées et milk-shakes merveilleusement lisses. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !

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    Daily Collection Mixeur plongeant

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    Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant

    Pour des soupes, purées et milk-shakes parfaitement mixés

    • Pied en plastique, 550 W
    • ProMix
    • 1 vitesse
    Une circulation des ingrédients et un mixage optimaux

    Une circulation des ingrédients et un mixage optimaux

    Développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart, la technologie avancée unique Philips ProMix utilise un pied de forme triangulaire pour obtenir une circulation optimale des ingrédients et des performances maximales, afin de parvenir à un mixage plus rapide et homogène.

    Déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du mixeur

    Déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du mixeur

    Le système de déverrouillage à double pression du mixeur plongeant Philips permet de détacher le pied afin de le nettoyer facilement.

    Un seul bouton

    Un seul bouton

    Un seul bouton pour une utilisation facilitée.

    Ergonomique et antidérapant, adapté à toutes les mains

    Ergonomique et antidérapant, adapté à toutes les mains

    Ergonomique et antidérapant, le mixeur plongeant de la collection Daily s'adapte à toutes les mains.

    Moteur puissant de 550 W

    Moteur puissant de 550 W

    Puissant moteur de 550 W pour les ingrédients les plus durs.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      Polypropylène et caoutchouc
      Couleur(s)
      Blanc
      Matériau de la lame
      Inox
      Matériau du pied
      Plastique
      Matériau du bol
      SAN

    • Accessoires

      Bol
      0,5 l

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      550  W
      Tension
      220 - 240 V  V
      Longueur du cordon
      1,25  m
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Tige amovible
      Avec 2 boutons
      Vitesse
      1

    Badge-D2C

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