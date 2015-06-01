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Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant
Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage spécialement conçu, pour des soupes, purées et milk-shakes merveilleusement lisses. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !Voir tous les avantages
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Développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart, la technologie avancée unique Philips ProMix utilise un pied de forme triangulaire pour obtenir une circulation optimale des ingrédients et des performances maximales, afin de parvenir à un mixage plus rapide et homogène.
Le système de déverrouillage à double pression du mixeur plongeant Philips permet de détacher le pied afin de le nettoyer facilement.
Un seul bouton pour une utilisation facilitée.
Ergonomique et antidérapant, le mixeur plongeant de la collection Daily s'adapte à toutes les mains.
Puissant moteur de 550 W pour les ingrédients les plus durs.
Caractéristiques techniques
Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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