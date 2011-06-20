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HR1565/40
Préparez facilement de délicieuses recettes maison
Il n'a jamais été aussi facile de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour la famille. Ce batteur Philips de 400 W avec bol et socle fera tout le travail à votre place et vous permettra de créer le mélange parfait en quelques minutes. Une véritable aide culinaire mains libres.
400 W
Fouets en inox
Crochets de pétrissage, bol rotatif 3 l
Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.
Puissant moteur de 400 W pour préparer une grande variété d'aliments.