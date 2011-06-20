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  • Préparez facilement de délicieuses recettes maison
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Arrêté

Batteur sur socle

HR1565/40

Préparez facilement de délicieuses recettes maison

Il n'a jamais été aussi facile de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour la famille. Ce batteur Philips de 400 W avec bol et socle fera tout le travail à votre place et vous permettra de créer le mélange parfait en quelques minutes. Une véritable aide culinaire mains libres.

Voir tous les avantages

Batteur avec bol rotatif

Préparez facilement de délicieuses recettes maison

  • 400 W

  • Fouets en inox

  • Crochets de pétrissage, bol rotatif 3 l

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W pour préparer une grande variété d'aliments.

Bol rotatif 3 l

Bol rotatif 3 l

Spécificités Techniques

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