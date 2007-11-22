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HR1560/55
Préparez facilement de délicieuses recettes maison
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour toute la famille. Avec son puissant moteur de 400 W, ses 3 vitesses et ses fouets et crochets de pétrissage assortis, la pâte la plus épaisse ne sera plus un problème.
400 W
Fouets en inox
Crochets de pétrissage
Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.
Puissant moteur de 400 W pour préparer une grande variété d'aliments.
Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.