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  • Préparez facilement de délicieuses recettes maison
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Arrêté

Daily CollectionBatteur

HR1560/55

Préparez facilement de délicieuses recettes maison

Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour toute la famille. Avec son puissant moteur de 400 W, ses 3 vitesses et ses fouets et crochets de pétrissage assortis, la pâte la plus épaisse ne sera plus un problème.

Voir tous les avantages

Batteur avec puissant moteur de 400 W

Préparez facilement de délicieuses recettes maison

  • 400 W

  • Fouets en inox

  • Crochets de pétrissage

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W pour préparer une grande variété d'aliments.

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.

Spécificités Techniques

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