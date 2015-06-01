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  • Fouette et mélange à la perfection Fouette et mélange à la perfection Fouette et mélange à la perfection

    Collection Daily Batteur

    HR1459/00

    Fouette et mélange à la perfection

    Qu'il s'agisse de pétrir, de mélanger ou de fouetter, le batteur Philips au puissant moteur de 300 W permet d'obtenir des résultats parfaits avec le moins d'effort possible. Votre maîtrise est parfaite grâce aux 5 vitesses dédiées adaptées à toutes vos recettes.

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    Collection Daily Batteur

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    Fouette et mélange à la perfection

    Pour de délicieux desserts et gâteaux maison

    • 300 W
    • 5 vitesses
    • Fouet
    Puissant moteur de 300 W

    Puissant moteur de 300 W

    Un puissant moteur de 300 W qui bat, fouette et pétrit à la perfection

    5 vitesses plus fonction Turbo pour un grand choix de préparations

    5 vitesses plus fonction Turbo pour un grand choix de préparations

    5 vitesses plus fonction Turbo pour un grand choix de préparations

    Fouets et crochets de pétrissage en acier inoxydable

    Fouets et crochets de pétrissage en acier inoxydable

    Fouets et crochets de pétrissage en acier inoxydable inclus.

    Clip attache-cordon, pour un enroulage et un rangement pratique

    Clip attache-cordon, pour un enroulage et un rangement pratique

    Maintenez le cordon en place avec le clip après utilisation pour faciliter le rangement

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériau du corps du produit
      ABS
      Couleur(s)
      Blanc
      Fouets/crochets de pétrissage
      Inox

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      300  W
      Tension
      220-240  V
      Vitesses
      5 + Turbo

    • Caractéristiques générales

      Vitesse
      5 vitesses et fonction Turbo
      Clip pour le rangement du cordon
      Oui

    • Accessoires inclus

      Crochets de pétrissage en acier inoxydable
      Oui
      Fouets en acier inoxydable
      Oui

    Badge-D2C

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