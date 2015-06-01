HR1459/00
Fouette et mélange à la perfection
Qu'il s'agisse de pétrir, de mélanger ou de fouetter, le batteur Philips au puissant moteur de 300 W permet d'obtenir des résultats parfaits avec le moins d'effort possible. Votre maîtrise est parfaite grâce aux 5 vitesses dédiées adaptées à toutes vos recettes.Voir tous les avantages
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Un puissant moteur de 300 W qui bat, fouette et pétrit à la perfection
5 vitesses plus fonction Turbo pour un grand choix de préparations
Fouets et crochets de pétrissage en acier inoxydable inclus.
Maintenez le cordon en place avec le clip après utilisation pour faciliter le rangement
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Accessoires inclus
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