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Arrêté

Daily CollectionBatteur

HR1456/70

Le mixage devient facile et amusant

Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison. Avec son puissant moteur de 175 W, ses 5 vitesses et ses fouets et crochets de pétrissage assortis, mixer devient un vrai plaisir.

Voir tous les avantages

Un batteur pour de délicieux desserts et gâteaux faits maison

Le mixage devient facile et amusant

  • 300 W

  • 5 vitesses et fonction Turbo

  • Fouets en inox

  • Crochets de pétrissage

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.

Clip pour le rangement du cordon

Clip pour le rangement du cordon

Clip pour le rangement du cordon afin de garder une cuisine rangée.

Spécificités Techniques

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