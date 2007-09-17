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Arrêté
HR1456/70
Le mixage devient facile et amusant
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison. Avec son puissant moteur de 175 W, ses 5 vitesses et ses fouets et crochets de pétrissage assortis, mixer devient un vrai plaisir.
300 W
5 vitesses et fonction Turbo
Fouets en inox
Crochets de pétrissage
Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.
Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.
Clip pour le rangement du cordon afin de garder une cuisine rangée.