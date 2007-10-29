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Arrêté
HR1453/70
Des outils pour la vie
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison. Avec son puissant moteur de 175 W, ses 3 vitesses et ses fouets et crochets de pétrissage assortis, mixer devient un vrai plaisir.
300 W
Fouets en inox
Crochets de pétrissage
Puissant moteur de 175 W pour préparer une grande variété d'aliments.
Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.
Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.