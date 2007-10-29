ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Arrêté

Daily CollectionBatteur

HR1453/70

Des outils pour la vie

Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison. Avec son puissant moteur de 175 W, ses 3 vitesses et ses fouets et crochets de pétrissage assortis, mixer devient un vrai plaisir.

Voir tous les avantages

Un batteur pour de délicieux desserts et gâteaux faits maison

Des outils pour la vie

  • 300 W

  • Fouets en inox

  • Crochets de pétrissage

Puissant moteur de 175 W

Puissant moteur de 175 W pour préparer une grande variété d'aliments.

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo pour des résultats parfaits.

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils