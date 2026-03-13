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HR1396/00
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EU Declaration of conformity Philips Chopper HR1396/00 - English (US)
User Manual Philips Chopper
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Quelles quantités peuvent être traitées avec ce hachoir ?
Que faire pour éliminer les taches sur les pièces en plastique ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol ?
Puis-je utiliser le bol du hachoir Philips dans le micro-ondes ?
Comment puis-je éliminer les odeurs sur mon hachoir Philips ?
Mon hachoir Philips s'est arrêté car l'ensemble lames est bloqué.
Que faire si l'appareil ne fonctionne pas du tout ?
Les oignons se transforment en pulpe humide avec mon hachoir Philips.
L'ensemble lames du hachoir de Philips n'est pas fermement fixé sur la broche.
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