Termes recherchés

  • Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant

    Collection Daily Hachoir

    HR1393/00

    Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant

    Un assistant culinaire non négligeable. Il peut hacher tout ce que vous voulez : légumes, herbes, noix, etc. en quelques secondes. Grâce à son fonctionnement par simple pression sur un bouton et à sa taille compacte, hacher n'a jamais été aussi simple.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Collection Daily Hachoir

    Produits similaires

    Afficher tous les Hachoir

    Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant

    Des oignons, herbes, noix, et autres parfaitement hachés

    • 450 W
    • 0,7 l
    • Bol en plastique
    • 2 lames
    Grand bol 0,7 l

    Grand bol 0,7 l

    Grand bol de 0,7 l avec volume utile de 0,5 l.

    Simple pression sur le couvercle

    Simple pression sur le couvercle

    Utilisation facile, d'une simple pression sur un bouton.

    Compatible lave-vaisselle

    Compatible lave-vaisselle

    Tous les accessoires passent au lave-vaisselle pour maintenir facilement la propreté de votre produit polyvalent

    Puissant moteur de 450 W

    Puissant moteur de 450 W

    Lame en inox toujours affûtée

    Lame en inox toujours affûtée

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages prédéfinis
      N/A
      Fonctions
      Hacher
      Type de produit
      Hachoir
      Certifications
      N/A
      Capacité du panier
      N/A
      Capacité du réservoir d'eau
      N/A
      Nombre de tasses
      2
      Pieds antidérapants
      Non
      Interface
      Utilisation facile, d'une simple pression sur un bouton
      Longueur du cordon
      1
      Range-cordon
      N/A
      Fonction de maintien au chaud
      N/A
      Minuteur
      N/A
      Technologie
      N/A
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Thermostat réglable
      N/A
      Voyant d'alimentation
      N/A
      Poignées isolantes
      N/A
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui
      Température min.
      N/A
      Température maximale
      N/A
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Soupape
      N/A
      Matériau du bol
      Plastique SAN
      Matériau de la lame
      Inox
      Rotations par minute (tr/min)
      22 000
      Sans BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Oui
      Lames amovibles
      Oui
      Pile la glace
      Non
      Mixe des ingrédients chauds
      Non
      Livre de recettes
      Non
      Volume sonore (standard)
      Lc – 85 dB (A)
      Volume sonore (puissant)
      N/A
      Volume sonore (veille)
      N/A
      Connectivité Internet
      Non
      Compatibilité domotique
      Non
      Portée Wi-Fi
      Non
      Garantie
      2
      Temps de chauffe
      N/A
      Compatible croquettes
      N/A
      Fonction de nettoyage automatique
      N/A
      Déclaration de conformité UE
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      450 W
      Tension
      230 V
      Fréquence
      50 Hz
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non
      Classe énergétique
      N/A

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Manuel d'utilisation
      Accessoires inclus 2
      Dépliant DEEE
      Accessoires inclus 3
      Carte de garantie
      Accessoires associés 1
      N/A
      Accessoires associés 2
      N/A
      Accessoires associés 3
      N/A

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      N/A
      Indicateur de température
      N/A
      Arrêt automatique de la lame
      Oui
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      12
      Largeur du produit
      12
      Hauteur du produit
      21,4
      Poids du produit
      0,958
      Longueur de l'emballage
      12,7
      Largeur de l'emballage
      12,7
      Hauteur de l'emballage
      24,8
      Poids de l'emballage
      1,108

    • Durée de vie

      Boîtier
      > 75% de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Récompenses

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.