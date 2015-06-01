HR1393/00
Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant
Un assistant culinaire non négligeable. Il peut hacher tout ce que vous voulez : légumes, herbes, noix, etc. en quelques secondes. Grâce à son fonctionnement par simple pression sur un bouton et à sa taille compacte, hacher n'a jamais été aussi simple.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Grand bol de 0,7 l avec volume utile de 0,5 l.
Utilisation facile, d'une simple pression sur un bouton.
Tous les accessoires passent au lave-vaisselle pour maintenir facilement la propreté de votre produit polyvalent
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Durée de vie
Pays d'origine
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