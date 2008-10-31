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Arrêté
HR1366/00
Savourez des recettes maison en un clin d'œil
Ce mixeur plongeant Philips HR1366/00 combine une puissance de 600 W à une lame double action, garantissant un résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.
600 W
Pied métallique
Hachoir XL et accessoires
Pour mixer les aliments en quelques secondes.
La lame double action du mixeur plongeant Philips coupe horizontalement et verticalement.
Le mixeur plongeant Philips est doté d'un bouton Turbo puissant, pour les ingrédients les plus résistants.