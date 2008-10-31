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Arrêté

Daily CollectionMixeur plongeant

HR1366/00

Savourez des recettes maison en un clin d'œil

Ce mixeur plongeant Philips HR1366/00 combine une puissance de 600 W à une lame double action, garantissant un résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.

Voir tous les avantages

Puissant moteur de 600 W et lame double action

Savourez des recettes maison en un clin d'œil

  • 600 W

  • Pied métallique

  • Hachoir XL et accessoires

Moteur puissant de 600 W

Moteur puissant de 600 W

Pour mixer les aliments en quelques secondes.

Lame double action

Lame double action

La lame double action du mixeur plongeant Philips coupe horizontalement et verticalement.

Pour les ingrédients les plus durs

Pour les ingrédients les plus durs

Le mixeur plongeant Philips est doté d'un bouton Turbo puissant, pour les ingrédients les plus résistants.

Spécificités Techniques

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