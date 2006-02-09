HR1363/00
Savourez des recettes maison en un clin d'œil
Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 600 W à une lame double action, garantissant un résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La lame double action du mixeur plongeant Philips coupe horizontalement et verticalement.
Le mixeur plongeant Philips est doté d'un bouton Turbo puissant, pour les ingrédients les plus résistants.
Pour mixer les aliments en quelques secondes.
Pas d'éclaboussure ou de salissure lorsque vous mixez.
Bol hachoir pour oignons, fromage, etc.
La poignée ergonomique avec boutons permet d'utiliser le produit confortablement.
Caractéristiques techniques
Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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