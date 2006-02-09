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    Daily Collection Mixeur plongeant

    HR1363/00

    Savourez des recettes maison en un clin d'œil

    Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 600 W à une lame double action, garantissant un résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.

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    Daily Collection Mixeur plongeant

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    Savourez des recettes maison en un clin d'œil

    Mixeur avec lame double action

    • 600 W
    • Pied plastique
    • Hachoir et 1 accessoire
    Lame double action

    Lame double action

    La lame double action du mixeur plongeant Philips coupe horizontalement et verticalement.

    Pour les ingrédients les plus durs

    Pour les ingrédients les plus durs

    Le mixeur plongeant Philips est doté d'un bouton Turbo puissant, pour les ingrédients les plus résistants.

    Moteur puissant de 600 W

    Moteur puissant de 600 W

    Pour mixer les aliments en quelques secondes.

    Protection anti-éclaboussure

    Protection anti-éclaboussure

    Pas d'éclaboussure ou de salissure lorsque vous mixez.

    Accessoire du bol hachoir

    Accessoire du bol hachoir

    Bol hachoir pour oignons, fromage, etc.

    Poignée ergonomique avec boutons

    La poignée ergonomique avec boutons permet d'utiliser le produit confortablement.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Blanc et lavande
      Matériau du corps du produit
      PP et caoutchouc
      Matériau du pied
      Plastique
      Matériau des bols
      SAN
      Matériau de la lame
      Acier inoxydable

    • Accessoires

      Hachoir
      Hachoir compact
      Bol avec couvercle
      0,5  l

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1,3  m
      Puissance
      600  W
      Tension
      220-240  V
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Vitesses
      2 (avec turbo)

    Badge-D2C

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