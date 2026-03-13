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User Manual Philips
Le mixeur plongeant Philips ainsi que son puissant moteur de 250 W vous permettent de préparer facilement des soupes, purées et milk-shakes délicieux.
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