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  • Mélange délicatement et constamment, pour une cuisine savoureuse
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Arrêté

Homecooker

HR1040/91

Mélange délicatement et constamment, pour une cuisine savoureuse

Le Philips HomeCooker Jamie Oliver avec sa technologie AutoStir permet de mélanger les aliments délicatement et uniformément. Complément idéal de votre cuisine, il permet de préparer sans effort des plats complets, mais aussi des accompagnements.

Voir tous les avantages

Autonome, il s'occupe de tout et vous laisse les mains libres

Mélange délicatement et constamment, pour une cuisine savoureuse

  • 1 500 W

  • Mélangeur

  • Panier vapeur

  • 3 broches

Technologie AutoStir

Technologie AutoStir

La technologie AutoStir mélange délicatement et constamment vos ingrédients tout en leur permettant de revenir uniformément. Leurs saveurs sont libérées, pour des plats savoureux.

Minuteur avec signal sonore

Un signal sonore vous avertit lorsque le minuteur du HomeCooker arrive à zéro.

Minuteur facile à utiliser pour des réglages de 0 à 99 minutes

Minuteur facile à utiliser pour des réglages de 0 à 99 minutes

Avec ce minuteur QuickSet facile à utiliser, vous pouvez régler le temps de cuisson du HomeCooker et vous éloigner. Lorsque votre attention est nécessaire, un signal sonore vous rappelle pour l'étape suivante.

Spécificités Techniques

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