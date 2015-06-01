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Arrêté
HR1040/91
Mélange délicatement et constamment, pour une cuisine savoureuse
Le Philips HomeCooker Jamie Oliver avec sa technologie AutoStir permet de mélanger les aliments délicatement et uniformément. Complément idéal de votre cuisine, il permet de préparer sans effort des plats complets, mais aussi des accompagnements.
1 500 W
Mélangeur
Panier vapeur
3 broches
La technologie AutoStir mélange délicatement et constamment vos ingrédients tout en leur permettant de revenir uniformément. Leurs saveurs sont libérées, pour des plats savoureux.
Un signal sonore vous avertit lorsque le minuteur du HomeCooker arrive à zéro.
Avec ce minuteur QuickSet facile à utiliser, vous pouvez régler le temps de cuisson du HomeCooker et vous éloigner. Lorsque votre attention est nécessaire, un signal sonore vous rappelle pour l'étape suivante.