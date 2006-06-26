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  • Un rasage de près durable Un rasage de près durable Un rasage de près durable

    têtes de rasage

    HQ8/11

    Un rasage de près durable

    Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

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    têtes de rasage

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    Un rasage de près durable

    Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

    • DualPrecision
    • 2 têtes
    Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

    Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

    Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.

    Système de coupe de précision

    Système de coupe de précision

    Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

    Têtes de rasoir confortables

    Têtes de rasoir confortables

    Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips permettent un contact optimal avec la peau et un rasage agréable.

    Spécificités Techniques

    • Têtes de rasage

      Têtes de rasoir par lot
      1
      Adapté aux types de produits
      • HQ7100
      • HQ7140
      • HQ7160
      • HQ7180
      • HQ7200
      • HQ7240
      • HQ7290
      • HQ8445
      • HQ8830
      • HQ8850
      • HQ8870
      • HQ8880
      • HQ8882
      • HQ8890
      • HQ8894
    Badge-D2C

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