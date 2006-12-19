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Pour un rasage de près et rapide
Les têtes de rasage Speed-XL sont très perfectionnées et offrent jusqu'à 50 % de surface de rasage* en plus pour un rasage rapide et de très près. *Comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous l'eau du robinet.
Accessoires
Design
Performance de rasage
Facile d'utilisation
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