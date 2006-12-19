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  • Pour un rasage de près et rapide Pour un rasage de près et rapide Pour un rasage de près et rapide

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    HQ8150/16

    Pour un rasage de près et rapide

    Les têtes de rasage Speed-XL sont très perfectionnées et offrent jusqu'à 50 % de surface de rasage* en plus pour un rasage rapide et de très près. *Comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

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    Pour un rasage de près et rapide

    50 % de surface de rasage en plus

    Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

    Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

    Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

    Système de coupe de précision

    Système de coupe de précision

    Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

    Technologie Super Lift&Cut

    Technologie Super Lift&Cut

    Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

    Système Reflex Action

    Système Reflex Action

    Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

    Têtes flottantes individuelles

    Têtes flottantes individuelles

    Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

    Rasoir lavable

    Rasoir lavable

    Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous l'eau du robinet.

    Utilisation avec et sans fil

    Utilisation avec et sans fil

    Voyant de charge faible

    Voyant de charge faible

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Housse souple
      Entretien
      • Brosse de nettoyage
      • Capot de protection
      Socle
      Socle de charge

    • Design

      Finition
      • Afficheur chromé
      • Laque
      • Afficheur chromé multifonction

    • Performance de rasage

      Système de rasage
      • Système de coupe de précision
      • Technologie Super Lift&Cut
      Suivi des contours
      • Système Reflex Action
      • Têtes flottantes individuelles
      Finitions
      Tondeuse de précision

    • Facile d'utilisation

      Charge
      • Rechargeable
      • Charge rapide
      • Avec fil
      Nettoyage
      Lavable
      Écran
      • Témoin de charge totale
      • Voyant de charge faible
      • Voyant de charge
      Charge
      1 heure
      Temps de rasage
      18 jours

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