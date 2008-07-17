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HQ7390/17
La passion de la perfection
« Je vis à 100 à l'heure. Pour pouvoir être en pôle position tous les matins, je dois pouvoir compter sur l'efficacité de mes collaborateurs au travail et l'efficacité de mon rasoir Philips à la maison. » Nico Rosberg, pilote de Formule 1 pour l'écurie AT&T Williams.Voir tous les avantages
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Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.
La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous l'eau du robinet.
Ce rasoir Formule 1 exceptionnel a été conçu en collaboration avec AT&T Williams.
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Performance de rasage
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