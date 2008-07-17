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    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    HQ7390/17

    La passion de la perfection

    « Je vis à 100 à l'heure. Pour pouvoir être en pôle position tous les matins, je dois pouvoir compter sur l'efficacité de mes collaborateurs au travail et l'efficacité de mon rasoir Philips à la maison. » Nico Rosberg, pilote de Formule 1 pour l'écurie AT&T Williams.

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    Shaver series 3000 Rasoir électrique

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    La passion de la perfection

    Rase les poils les plus courts

    • Design AT&T Williams
    Système de coupe de précision

    Système de coupe de précision

    Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

    Têtes de rasoir confortables

    Têtes de rasoir confortables

    Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

    La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

    Système Reflex Action

    Système Reflex Action

    Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

    Rasoir lavable

    Rasoir lavable

    Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous l'eau du robinet.

    Conçu en étroite collaboration avec AT&T Williams

    Ce rasoir Formule 1 exceptionnel a été conçu en collaboration avec AT&T Williams.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      • Brosse de nettoyage
      • Capot de protection

    • Alimentation

      Autonomie
      30  minute(s)

    • Design

      Finition
      Laque

    • Entretien

      Tête de rechange
      À remplacer chaque année par le modèle HQ8

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      • Système Reflex Action
      • Têtes flottantes individuelles
      SkinComfort
      Têtes de rasoir confortables
      Système de rasage
      • Système de coupe de précision
      • Technologie Super Lift&Cut

    • Facile d'utilisation

      Écran
      • Témoin de charge totale
      • Voyant de charge faible
      • Voyant de charge
      Nettoyage
      Lavable
      Charge
      Avec/sans fil
      Charge
      1 heure
      Temps de rasage
      10 jours

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Couvercle de protection
    • Brossette de nettoyage
    Badge-D2C

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