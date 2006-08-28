HQ7240/17
Douceur et précision
Ce nouveau rasoir Philips HQ7240 est précis et pratique. Précis, grâce à sa technologie avancée, il vous garantit un rasage de près. Pratique, il se rince facilement sous l'eau. Il est conçu pour un confort optimal.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.
Accessoires
Alimentation
Performance de rasage
Facile d'utilisation
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