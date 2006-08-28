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    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    HQ7240/17

    Douceur et précision

    Ce nouveau rasoir Philips HQ7240 est précis et pratique. Précis, grâce à sa technologie avancée, il vous garantit un rasage de près. Pratique, il se rince facilement sous l'eau. Il est conçu pour un confort optimal.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

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    Rase les poils les plus courts

    Système avancé Lift&Cut

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    Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

    Système Reflex Action

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    Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

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    La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

    Système de coupe de précision

    Système de coupe de précision

    Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

    Têtes flottantes individuelles

    Têtes flottantes individuelles

    Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

    Rasoir lavable

    Rasoir lavable

    Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      • Brosse de nettoyage
      • Capot de protection

    • Alimentation

      Autonomie
      30  minute(s)

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      • Système Reflex Action
      • Têtes flottantes individuelles
      Système de rasage
      • Système de coupe de précision
      • Technologie Super Lift&Cut
      Finitions
      Tondeuse de précision

    • Facile d'utilisation

      Charge
      Avec/sans fil
      Nettoyage
      Lavable
      Écran
      • Témoin de charge totale
      • Voyant de charge
      Charge
      8 heures
      Temps de rasage
      10 jours

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