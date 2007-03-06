HQ7140/17
Douceur et précision
Ce rasoir est équipé du système unique de coupe très précis. Il possède des têtes de rasoir ultrafines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour les poils plus courts. Il est entièrement lavable.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
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Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.
La tondeuse rétractable ultralarge est parfaite pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Accessoires
Alimentation
Performance de rasage
Facile d'utilisation
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