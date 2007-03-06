Termes recherchés

  • Douceur et précision Douceur et précision Douceur et précision

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    HQ7140/17

    Douceur et précision

    Ce rasoir est équipé du système unique de coupe très précis. Il possède des têtes de rasoir ultrafines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour les poils plus courts. Il est entièrement lavable.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    Produits similaires

    Afficher tous les Rasoirs

    Douceur et précision

    Rase les poils les plus courts

    Technologie Super Lift & Cut

    Technologie Super Lift & Cut

    Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.

    Système Reflex Action

    Système Reflex Action

    Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

    Têtes flottantes individuelles

    Têtes flottantes individuelles

    Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

    Système de coupe de précision

    Système de coupe de précision

    Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

    Rasoir lavable

    Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

    La tondeuse rétractable ultralarge est parfaite pour l'entretien des pattes et de la moustache.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      • Brosse de nettoyage
      • Capot de protection

    • Alimentation

      Autonomie
      30  minute(s)

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      • Système Reflex Action
      • Têtes flottantes individuelles
      Système de rasage
      • Système de coupe de précision
      • Technologie Super Lift&Cut
      Finitions
      Tondeuse de précision

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Lavable
      Charge
      Avec/sans fil
      Écran
      • Témoin de charge totale
      • Voyant de charge
      Charge
      8 heures
      Temps de rasage
      10 jours

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.