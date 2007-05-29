HQ7120/17
Rasage précis tout en confort
Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes ultra minces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
La tondeuse rétractable ultralarge est parfaite pour l'entretien des pattes et de la moustache.
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