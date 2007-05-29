Termes recherchés

  • Rasage précis tout en confort Rasage précis tout en confort Rasage précis tout en confort

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    HQ7120/17

    Rasage précis tout en confort

    Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes ultra minces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    Produits similaires

    Afficher tous les Rasoirs

    Rasage précis tout en confort

    Rasage des poils même les plus courts

    Système Reflex Action

    Système Reflex Action

    Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

    Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

    Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

    La tondeuse rétractable ultralarge est parfaite pour l'entretien des pattes et de la moustache.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Capot de protection
    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.