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- Couvercle de protection
- Brossette de nettoyage
HQ6996/16
Rasage de près, même dans le cou
Le système Flex & Float combiné aux lames CloseCut offre un rasage de près confortable à un prix abordable.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les lames CloseCut bénéficient d'une ingénierie de précision, pour un rasage de près efficace à chaque fois. Les lames auto-affûtées durables ne s'émoussent pas, pour un rasage rapide et efficace, jour après jour.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur
Vous bénéficierez d'au moins 35 minutes d'autonomie, soit 14 rasages environ, pour 1 heure de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.
Peaufinez votre style avec la tondeuse rétractable. Elle est idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.
Cette poignée ergonomique permet une manipulation facile et un rasage agréable.
Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.
Pour des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les deux ans par des têtes HQ56.
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