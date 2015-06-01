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  • Rasage de près, même dans le cou Rasage de près, même dans le cou Rasage de près, même dans le cou

    Shaver series 3000 Rasoir électrique à sec

    HQ6996/16

    Rasage de près, même dans le cou

    Le système Flex & Float combiné aux lames CloseCut offre un rasage de près confortable à un prix abordable.

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    Shaver series 3000 Rasoir électrique à sec

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    Rasage de près, même dans le cou

    Lames CloseCut

    • Têtes CloseCut, Flex & Float
    • 35+ min d'autonomie / 1 h de charge
    • Tondeuse rétractable
    Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

    Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

    Les lames CloseCut bénéficient d'une ingénierie de précision, pour un rasage de près efficace à chaque fois. Les lames auto-affûtées durables ne s'émoussent pas, pour un rasage rapide et efficace, jour après jour.

    Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

    Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

    S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur

    Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

    Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

    Vous bénéficierez d'au moins 35 minutes d'autonomie, soit 14 rasages environ, pour 1 heure de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.

    Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

    Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

    Peaufinez votre style avec la tondeuse rétractable. Elle est idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.

    Manche ergonomique pour une manipulation facile

    Manche ergonomique pour une manipulation facile

    Cette poignée ergonomique permet une manipulation facile et un rasage agréable.

    2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

    2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

    Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.

    Témoin de charge

    Témoin de charge

    Utilisation avec ou sans fil

    Utilisation avec ou sans fil

    Têtes de remplacement

    Pour des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les deux ans par des têtes HQ56.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      • Brossette de nettoyage
      • Capot de protection
      Tondeuse rétractable incluse
      Oui

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Charge
      Charge complète en 1 heure
      Autonomie
      35  minute(s)

    • Entretien

      Tête de rechange
      Remplacer tous les 2 ans avec HQ56

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Système Flex & Float
      Système de rasage
      CloseCut

    • Facile d'utilisation

      Écran
      Témoin de charge
      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main
      Fonctionnement
      Utilisation avec ou sans fil

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Couvercle de protection
    • Brossette de nettoyage
    Badge-D2C

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