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    Solution de nettoyage Jet Clean

    HQ200/03

    Un rasage de près durable

    Un rasoir propre garantit un niveau de performance optimal. Utilisez la solution Philips Jet Clean HQ200/03 avec votre système Jet Clean pour un nettoyage impeccable de vos têtes de rasage Philips.

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    Solution de nettoyage Jet Clean

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    Un rasage de près durable

    Pour des performances optimales

    • Nettoie et lubrifie
    • Parfum frais
    Pour des performances de rasage optimales

    Pour des performances de rasage optimales

    Solution Jet Clean pour un entretien optimal ; après le nettoyage, la tête de rasage retrouve aspect et performance d'origine.

    Pour un nettoyage en profondeur

    Une fois nettoyées, les têtes de rasage de votre rasoir électrique Philips sont comme neuves.

    Spécificités Techniques

    • Entretien

      Durée de vie
      À utiliser avec l'appareil Jet Clean

    • Accessoires

      Solution Jet Clean
      Oui
    Badge-D2C

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