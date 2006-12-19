Solution de nettoyage Jet Clean
Un rasage de près durable
Un rasoir propre garantit un niveau de performance optimal. Utilisez la solution Philips Jet Clean HQ200/03 avec votre système Jet Clean pour un nettoyage impeccable de vos têtes de rasage Philips.
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Solution de nettoyage Jet Clean
Un rasage de près durable Pour des performances optimales Nettoie et lubrifie Parfum frais Pour des performances de rasage optimales
Solution Jet Clean pour un entretien optimal ; après le nettoyage, la tête de rasage retrouve aspect et performance d'origine.
Pour un nettoyage en profondeur
Une fois nettoyées, les têtes de rasage de votre rasoir électrique Philips sont comme neuves.
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Entretien
Durée de vie
À utiliser avec l'appareil Jet Clean
Accessoires
Solution Jet Clean
Oui
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