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    têtes de rasage

    HQ177/40

    Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats

    Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasoir tous les deux ans

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    têtes de rasage

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    • 3 têtes

    Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

    Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

    Spécificités Techniques

    • Têtes de rasage

      Têtes de rasoir par lot
      3
      Adapté aux types de produits
      • 7745X
      • HQ7762
      • 7737X
      • 7775X
      • 7735X
      • HQ7740
      • HQ7780
      • HQ7742
      • HQ7743
      • HQ7760
      • HQ7782
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