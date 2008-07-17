têtes de rasage
Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats
Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasoir tous les deux ans
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Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats Pour un rasage net et précis Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
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Têtes de rasage
Têtes de rasoir par lot
3 Adapté aux types de produits
7745X
HQ7762
7737X
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HQ7740
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