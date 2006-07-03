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  • Un rasage de près durable Un rasage de près durable Un rasage de près durable

    têtes de rasage

    HQ167/11

    Un rasage de près durable

    Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer vos têtes de rasage tous les ans.

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    têtes de rasage

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    • Lift & Cut
    • 3 têtes
    Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

    Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

    Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

    Utilisable sous l'eau

    Utilisable sous l'eau

    Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et profiter de la sensation de fraîcheur du rasage humide.

    Spécificités Techniques

    • Têtes de rasage

      Têtes de rasoir par lot
      1
      Adapté aux types de produits
      • 6756X
      • HQ671
      • HQ6715
      • HQ6763
      • 6706X
      • 6757X
      • HQ6761
      • 6701X
      • 6705X
      • HQ6730
      • HQ6756
      • 6735X
      • HQ6764
      • HQ6725
      • HQ6735
      • HQ6737
      • 6709X
      • HQ6710
      • 6711X
      • HQ6757
      • 6755X
      • HQ6740
      • 6715X
      • HQ6705
      • HQ6762
      • HQ6720
      • 6737X
      • HQ673
      • HQ6755
      • HQ6760
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