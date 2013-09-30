HPS910/00
Conçu pour un séchage et un coiffage rapides et professionnels
Le sèche-cheveux Philips Prestige Pro offre une puissance de 2 100 W et est équipé d'un moteur AC professionnel produisant un flux d'air pouvant atteindre 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Conférez à votre coiffage un aspect professionnel grâce à deux concentrateurs fins.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le sèche-cheveux Pro dispose d'un moteur AC hautes performances, avec un flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Il est conçu pour offrir des résultats professionnels et efficaces.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.
Des résultats impeccables grâce à 2 concentrateurs fins pour tous les besoins : 7 mm pour un brushing précis et 9 mm pour une coiffure et des finitions impeccables.
Réglez facilement la vitesse et la température souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents assurent une maîtrise parfaite, pour une mise en forme précise et personnalisée.
Fonction professionnelle indispensable, le bouton Air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et fixer votre coiffure.
Le cordon professionnel de 2,5 m de long offre une grande facilité d'utilisation, où que vous soyez.
Prolongez de 2 années supplémentaires votre garantie de 2 ans en enregistrant votre produit en ligne dans les 3 mois suivant l'achat.
Poids et dimensions
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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