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    Prestige Pro Sèche-cheveux

    HPS910/00

    Conçu pour un séchage et un coiffage rapides et professionnels

    Le sèche-cheveux Philips Prestige Pro offre une puissance de 2 100 W et est équipé d'un moteur AC professionnel produisant un flux d'air pouvant atteindre 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Conférez à votre coiffage un aspect professionnel grâce à deux concentrateurs fins.

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    Prestige Pro Sèche-cheveux

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    Conçu pour un séchage et un coiffage rapides et professionnels

    • 2 100 W de puissance de séchage
    • Moteur AC puissant
    • Flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*
    • Soin ionique pour des cheveux brillants
    Séchage rapide, moteur pro AC puissant

    Séchage rapide, moteur pro AC puissant

    Le sèche-cheveux Pro dispose d'un moteur AC hautes performances, avec un flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Il est conçu pour offrir des résultats professionnels et efficaces.

    Un séchage rapide et performant à 2 100 W

    Un séchage rapide et performant à 2 100 W

    Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

    Soin ionique pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

    Soin ionique pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Réglage de température ThermoProtect

    Réglage de température ThermoProtect

    La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

    2 concentrateurs fins pour une coiffure parfaite : 7 mm et 9 mm

    2 concentrateurs fins pour une coiffure parfaite : 7 mm et 9 mm

    Des résultats impeccables grâce à 2 concentrateurs fins pour tous les besoins : 7 mm pour un brushing précis et 9 mm pour une coiffure et des finitions impeccables.

    6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle optimal

    6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle optimal

    Réglez facilement la vitesse et la température souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents assurent une maîtrise parfaite, pour une mise en forme précise et personnalisée.

    Touche air froid pour fixer la coiffure

    Touche air froid pour fixer la coiffure

    Fonction professionnelle indispensable, le bouton Air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et fixer votre coiffure.

    Cordon de 2,5 m

    Cordon de 2,5 m

    Le cordon professionnel de 2,5 m de long offre une grande facilité d'utilisation, où que vous soyez.

    Garantie de 2 ans plus 2 années supplémentaires en cas d'enregistrement en ligne

    Garantie de 2 ans plus 2 années supplémentaires en cas d'enregistrement en ligne

    Prolongez de 2 années supplémentaires votre garantie de 2 ans en enregistrant votre produit en ligne dans les 3 mois suivant l'achat.

    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Poids du produit (sans l'emballage)
      0,828 kg

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      2,5  m
      Tension
      220-240  volt
      Puissance consommée
      2 100  W
      Moteur
      CA
      Bi-voltage
      Non
      Couleurs / finitions
      Noir et rouge
      Vitesse de séchage
      jusqu'à 160 km/h*

    • Caractéristiques

      Manche pliable
      Non
      Touche air froid
      Oui
      Anneau de suspension
      Oui
      Réglages température/vitesse
      6
      Filtre d'entrée d'air amovible
      Oui

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Plus 2 ans à l'enregistrement

    • Technologies de protection

      Fonction ionique
      Oui
      Fonction ThermoProtect
      Oui

    Badge-D2C

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    • Testé avec le concentrateur de 9 mm à la vitesse 2 et à la température 2
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